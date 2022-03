Ingrid Mannerups mand kørte forrest i sin svigerfars store amerikanerbil, og på H.C. Andersens Boulevard bemærkede hun, at han holdt stille i vejsiden. Hurtigt drejede hun ind bag den store bil, sprang ud af sin egen og løb hen til sin mand for at høre, om alt var i orden.

Det var det bestemt ikke.