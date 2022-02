28/02/2022 KL. 12:00

FN-rapport: Klimaforandringer rammer allerede hårdt, især i fattige lande, mens rige lande som Danmark slipper mere nådigt – for nu

Dyre- og plantearter bevæger sig mod koldere egne for at undgå udryddelse. Flere end hvert tredje menneske lever i områder, hvor de er sårbare over for den globale opvarmning. En ny FN-rapport tegner et dystert billede af de klimaforandringer, der allerede har haft alvorlige konsekvenser på hele Jorden.