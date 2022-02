Schall Holberg, som 25. juli sidste år fyldte 80 år, huskes måske bedst for at være den første kvindelige indenrigsminister i landet.

Britta Schall Holberg, der tidligere har været indenrigs- og landbrugsminister for Venstre, er død. Hun blev 80 år, skriver Fyens Stiftstidende torsdag.

Den læreruddannede Venstre-politiker, som på det tidspunkt var viceborgmester i Assens Kommune, og som først i 1984 blev valgt ind i Folketinget, fik nogle stormfulde år som Danmarks første kvindelige indenrigsminister.

Det skyldtes den såkaldte blødersag, der handlede om, at blødere fik ikkescreenet blod fra hiv-smittede. Som daværende ansvarlig for sundhed var hun mål for kritikken.