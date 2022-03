Jeg går på Instagram for at lede efter krigen og ender i en labyrint af grimme overraskelser, som er svær at gennemføre med åbne øjne. Her er videoer af en bomberamt bil, hvor en gammel mand ligger blødende med lemmer strittende ud til alle sider. Her er billeder af grædende børn.

Det er torsdag den 24. februar. For få tim