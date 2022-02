Udenlandske studerendes SU-gæld har rundet milliarden

Regeringen siger, at den forsøger at bremse den udvikling, men det har den ifølge Akademikerbladet endnu ikke formået.

De Konservative er stærkt utilfredse med, at beløbet trods regeringens løfte fortsætter med at vokse.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) forsikrer, at regeringen har fokus på problemet. Men han erkender, at det ikke er sådan lige til.

- Som udgangspunkt har Gældsstyrelsen ikke myndighed til at tvangsinddrive SU-gæld i udlandet, og der er desværre ingen tvivl om, at det her er et område, som fortsat giver os udfordringer, siger han.

- Regeringen er i løbende dialog med landene omkring os, så vi kan få kradset pengene hjem igen.