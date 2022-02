Borgere må vente over en time på hovedstadens akuttelefon

Ifølge en ny opgørelse fra Region Hovedstaden måtte 17 procent af dem, der i sidste uge ringede for akut sundhedshjælp, vente mere end én time.

Borgere, der ringer 1813 for at få lægehjælp, må i mange tilfælde vente længe.

Det skriver Berlingske.

Avisen skriver, at ventetiderne er eksploderet hen over vinteren.

Siden november har mellem 15 og 20 procent af dem, der har ringet 1813, måttet vente en time eller længere.

Tallene vækker kritik fra foreningen Danske Patienter.

- Det er dybt alvorligt og skaber utryghed, når folk skal vente så længe på at komme igennem, hvis man har smerter, eller et barn har høj feber. Det er en akuttelefon, og derfor skal borgerne selvfølgelig kunne forvente at få hurtig hjælp og svar på, hvor alvorligt det er, og hvad der eventuelt skal gøres. Det hér er helt uholdbart, siger direktør i Danske Patienter, Morten Freil til Berlingske.