28/02/2022 KL. 09:30

Evakuerede afghanere flytter ud i samfundet: »Jeg beder ikke om penge. Giv mig et arbejde.«

Et halvt år efter at han kom til Danmark under stor ståhej, har den 24-årige evakuerede afghaner Sayed Hasibullah skiftet et asylcenter i Thyregod ud med et værelse i Solrød. Nu er der i høj grad fokus på flygtninge fra Ukraine. Den afghanske flygtning har stadig ikke et arbejde. Danskundervisningen har været sat i bero. Imens stiger antallet af afghanere, der igen forlader landet.