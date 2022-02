27/02/2022 KL. 06:45

Nedskæringer, nedskæringer, nedskæringer – først for fire år siden fik Forsvaret mere at gøre med

Efter Den Kolde Krigs ophør er der sparet på Forsvaret, som blev omstillet til at gå i aktion uden for Natos område. Efter Ruslands annektering af Krim i 2014 fik piben en anden lyd. Men det var for sent, vurderer flere eksperter.