21/02/2022 KL. 11:30

For abonnenter

Risikoen for at ende i uføre er blevet større for en minister

De tider, da en minister kun skulle tælle til 90 for at sikre sig selv, er forbi. Der skal også være styr på EU-ret og konventioner, og det kan være direkte risikabelt at trykteste embedsværket for hårdt, siger Jens Peter Christensen, som er aktuel med ny bog om pligter og ansvar for ministre og embedsmænd.