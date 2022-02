Der er fra alle sider i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet rift om en ung mand som den 22-årige tømrerlærling Mathias Holm Negendahl.

For når Danmarks største byggeri – Femern-forbindelsen – som omtalt i Jyllands-Posten mandag mangler flere end 1.000 lærlinge, er det en del af et større samfundsproblem. I hele landet bliver der i de kommende år færre unge til at tage de uddannelser, som samfundet og erhvervslivet efterspørger.