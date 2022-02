Drikkedunke til sport afgiver hundredvis af kemikalier

Det viser et nyt studie, som forskere fra Københavns Universitet (KU) ifølge en pressemeddelelse har gennemført.

- Vi blev ret overraskede over det væld af kemiske stoffer, vi fandt i drikkevandet efter 24 timer i dunkene, siger Jan H. Christensen, der er professor i miljøkemi ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

Det er to kemikere fra Københavns Universitet, der har undersøgt, hvilke kemiske stoffer som populære typer sportsdrikkedunke af blødt plast afgiver til vand. Resultatet kom bag på dem:

Forskerne lod almindeligt postevand stå i både nye og brugte drikkedunke i 24 timer. Det var både før og efter maskinopvask. Flaskerne blev desuden skyllet grundigt i postevand, efter at de havde været i opvaskemaskinen.

I forsøgene har forskerne efterlignet de måder, som mange normalt bruger sportsdrikkeflasker på. Altså, at man ofte drikker vand, der har stået i flere timer i dunken.

Ifølge forskerne er mange af stofferne ukendte, og de er altså ikke blevet identificeret endnu.

Der er dog allerede nu nogle stoffer i vandet, som bekymrer forskerne, fordi de blandt andet er hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

Derudover har de påvist et stof, som også findes i myggespray.

Om fundene betyder, at vandet i drikkedunkene er direkte sundhedsskadeligt, er dog endnu for tidligt at konkludere.

Det siger Selina Tisler, der er postdoc ved Plante- og Miljøvidenskab på KU og førsteforfatter på studiet.

- Fordi stofferne er i vandet, er det ikke ensbetydende med, at vandet er giftigt og påvirker os mennesker. Men problemet er, at vi ikke ved det.

- Og i udgangspunktet er det ikke særlig fedt at drikke hverken sæberester eller andre kemikalier, siger hun i pressemeddelelsen.

Jan H. Christensen tilføjer:

- Selv om vi endnu ikke kan sige, om stofferne i drikkedunkene påvirker vores helbred, vil jeg i al fald selv bruge en glasflaske eller en kvalitetsflaske af rustfrit stål fremover.