Folketingets partier vil komme pædofili til livs, og derfor bliver det fremover ulovligt for danskere at have sexdukker i hjemmet, der forestiller børn. Forslaget er netop blevet vedtaget af et enigt folketing.

»Det handler om, at vi skal passe bedre på vores børn, og så skal vi straffe dem, der kan finde på at seksualisere dem,« siger Bjørn Brandenborg, retsordfører for Socialdemokratiet.