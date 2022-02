11/02/2022 KL. 11:50

For abonnenter

Politisk flertal vil pålægge regeringen at lave en national handlingsplan mod partnerdrab på kvinder

Udviklingen kommer under et døgn efter, at politiet meddelte, at det har fundet ligdele, som formodes at være fra den savnede 22-årige Mia Skadhauge Stevn.