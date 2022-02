30.000 skoleelever spiller fredag hjernen skarp med skak

Fokus for dagen er ifølge læringschef i Dansk Skoleskak, Mikkel Nørgaard, på elevernes evner i det faglige og sociale. Lærerne har før dagen været på kursus, hvor de har lært at sætte fokus på andet end spillet alene.

- Lærere og pædagoger bruger de ting, der sker undervejs i spillet, til at sætte fokus på eleverne. Eleverne får et indblik i, hvordan de tænker og løser problemer, siger Mikkel Nørgaard.

Og ifølge hjerneforsker og lektor ved Aarhus Universitet, Michael Winterdahl, kan det påvirke eleverne positivt, at de grubler over konger, løbere og bønder.

- Skak kræver koncentration og fokus. Sidder man ofte foran en skærm, udløser det konstant dopamin i hjernens center for belønning. Skak er et spil med forsinket belønning, og det kan være med til at øge evnen til at koncentrere sig, siger han.