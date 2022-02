Ny ledelse skal få styr på udskældt akutberedskab

Skiftet på direktørkontoret kommer, efter at 30 nuværende og tidligere medarbejdere har fortalt, at vagtcentralen i deres øjne har været drevet i en stemning af mistillid, frygt og det, de kalder en ”syg” ledelsesstil.

I efteråret kom det frem, at kun 24 procent af alle opkald til akuttelefonen 1813 blev besvaret indenfor tre minutter. Og under halvdelen indenfor ti minutter.

Delmålene for akuttelefonen er ellers, at 70 procent af opkaldene skal besvares inden for tre minutter, mens 90 procent skal besvares indenfor ti minutter.

Akuttelefonens opgave er at besvare opkald fra borgere, der har behov for akut lægehjælp og eventuelt har behov for at komme på akutmodtagelsen, når deres egen læge ikke har åbent.

Problemerne for akutberedskabet har dog ikke begrænset sig til lange svartider.