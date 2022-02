Aftaleudkast: Roundup skal forbydes i dele af landbruget

- Det er et gennembrud, at man siger, at glyfosat kun skal bruges til ukrudtsbekæmpelse, siger Rikke Lundsgaard. Hun er seniorpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Både Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer er positive over for den del af planen.

Landbrug & Fødevarer udarbejdede ifølge Politiken sidste år en handlingsplan. I den blev landmændene opfordret til at lade være med at bruge glyfosat til blandt andet høsthjælp.

Anders Panum Jensen, der er miljødirektør i Landbrug & Fødevarer, siger til Politiken, at en anden del af aftalen er til fordel for glyfosat.

Den del handler om, at afgifterne for pesticider ændres. Det betyder, at afgiften på de mest miljøbelastende sprøjtemidler hæves, men sænkes for mindre belastende sprøjtemidler.

Det vil, ifølge Anders Panum Jensen, betyde, at afgifter for glyfosat lempes.

I juni sidste år blev det beskrevet, hvordan regeringen vil forbyde brugen af blandt andet Roundup for private og kommuner på terrasser, indkørsler, fortove, veje og parkeringsarealer.