19/02/2022 KL. 07:00

Anita Nellemann dumpede til eksaminer i 9. klasse. Men nu har hun fået nyt håb

I 12 kommuner har mere end 15 pct. af afgangseleverne ikke bestået dansk eller matematik i 9. klasse. Det vækker bekymring hos eksperter, der peger på, at eleverne skal have mere hjælp. Som 18-årig føler Anita Nellemann sig for første gang glad for at gå i skole og har drømme for fremtiden.