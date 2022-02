Myndigheder starter tilsyn med elevorganisation

Danske Skoleelever er en interesseorganisation for skoleelever, der tilbyder unge, som er færdige med niende klasse, frivilligt arbejde, hvor de også bor på Danske Skoleelevers sekretariat i Risskov nord for Aarhus.

Ekstra Bladet har talt med flere nu tidligere frivillige i Danske Skoleelever, som blandt andet på grund af stress har valgt at stoppe før tid.

Konkret har fem ud af 13 unge, der i sommer startede som frivillige i Danske Skoleelever, valgt at stoppe, før de egentlig skulle. Forklaringen blandt de unge har været meget lange arbejdsdage.

I et svar til avisen oplyser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at Danske Skoleelever nu underlægges et reelt tilsyn fra myndigheden.

Samtidig tilbageholdes udbetaling af offentlige midler.