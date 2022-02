Efter anbefaling fra Forsvarskommandoen har regeringen valgt at øge det militære beredskab i Danmark. Det meddeler Forsvaret i en pressemeddelelse tirsdag formiddag. »Forsvaret vil skærpe beredskabet for den danske kampbataljon, som er tilmeldt Natos beredskab, til 1-5 dage. Bataljonen vil blive samlet i Slagelse og nødvendige lagre vil blive opbygget. Forsvaret vil endvidere styrke det nationale afvisningsberedskab ved at placere to F-16 kampfly på Bornholm, hvis det vurderes operativt nødvendigt. Det er tidligere sket, når der har været øget russisk flyaktivitet nær dansk luftrum,« skriver Forsvaret.

Danmarks træk sker både til lands, til vands og i luften. Foruden de 700-800 landtropper i Slagelse og F-16-flyene, der kan rykkes til Bornholm, vil en af Søvørnets fregatter nemlig også blive gjort klar til »nationale opgaver, herunder øget overvågning af danske farvande og Østersøen samt støtte til transportopgaver.« Danmarks træk er en direkte konsekvens af »det uacceptable russiske militære pres på Ukraine,« lyder det fra Forsvaret. »Der er tale om rettidig omhu. Det er vigtigt at slå fast, at der for nuværende ikke er en øget trussel mod Danmark eller Bornholm for den sags skyld. Vi styrker vores militære muligheder for at kunne reagere hurtigere, hvis situationen kræver det,« udtaler forsvarschef general Flemming Lentfer i en pressemeddelse.

For at have ressourcer nok til det øgede beredskab trækker forsvaret sig fra andre opgaver. »Forsvarets opgaveløsning ved grænsen og ved bevogtning ved civile lokaliteter i København afvikles. Det er under nærmere afklaring, om politiet eller Hjemmeværnet skal overtage opgaverne,« lyder det i meddelelsen.

Den nyudnævnte forsvarsminister Morten Bødskov gav mandag aften et interview om Ukraine-krisen til TV 2, her sagde han, at han ikke gør sig forhåbninger om, at de nuværende forhandlinger med Putin kommer til at løse krisen. »Der er ingen grund til at være naiv over for en person som Putin, og hvis du spørger mig, om jeg er mere tryg nu, end jeg var, da jeg stod op i morges,« udtalte Bødskov, som ikke afviser, at Danmark kunne ende med at sende våben direkte til Ukraine.

Det spørgsmål skal han drøfte med partierne i forsvarsforliget onsdag morgen.