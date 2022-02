12/02/2022 KL. 12:00

For abonnenter

Er der en ny yndig sang, der kan samle nationen?

Nationalsangen “Der er et yndigt land“ får kritik for at være både upoetisk, gumpetung og uforståelig. Sognepræst Sørine Gotfredsen advokerer for, at vi bør skifte den ud med en bestemt sang med tekst af H.C. Andersen, som bedre kan samle nationen. For sagen er, at vi i dag sjældent synger vores nationalsang.