Spionchef Lars Findsen skal fortsat være fængslet i lækage-sagen, hvor han er sigtet for at lække tophemmelige oplysninger. Det besluttede en dommer i Københavns Byret fredag efter et daglangt retsmøde bag såkaldt dobbeltlukkede døre. Han er fængslet frem til den 3. marts.

Det er tredje gang siden anholdelsen den 8. december, at en dommer forlænger fængslingen af den 57-årige chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, mens politiet efterforsker sagen.