Som plottet i en romantisk komedie tog den 28-årige Mary Elizabth Donaldsons liv en drejning en aften i 2000 under OL i Sydney. Hun skulle på pub med sin veninde og havde fået lovning på at møde OL-deltagere. I stedet endte hun mellem Kronprins Frederik og Prins Joachim under middagen, uden hun vidste, hvem de var. Men det fandt hun hurtigt ud af, og aftenen førte til en i begyndelsen hemmelig romance.