Efter talrige skudepisoder i december er der nu ikke længere nogen igangværende bandekonflikt i hovedstadsområdet. Det fremgår af et nyt konfliktoverblik, som Jyllands-Posten har fået aktindsigt i, fra den nyoprettede afdeling i politiet: National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Her fremgår det, at bandekonflikten mellem den københavnske bande NNV og det svenske kriminelle netværk Söderkulla er afsluttet. Konflikten blev i første omfang omtalt i et konfliktnotat den