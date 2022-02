05/02/2022 KL. 06:00

Adoptionsnævnets formand »sover ikke trygt om natten«: Børn står uden adoptionsfamilier

Socialminister Astrid Krag blev gentagne gange advaret om, at der ikke var adoptionsfamilier nok til et stigende antal bortadopterede børn. Tre gange har Adoptionsnævnet måttet opgive at finde adoptionsfamilier, og det kan have fatale konsekvenser for børnene, siger eksperter. Astrid Krag afviser kritikken.