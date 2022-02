Kommuner: For få fuldtidsansatte skyldes deltidskultur

Fuldtidsansatte er en mangelvare i den kommunale ældrepleje. Det har fået fagforbundet FOA og politikere på Christiansborg til at komme med den appel, at kommunerne bør udbyde flere fuldtidsstillinger. Men spørger man Michael Ziegler, som er formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening, er det ikke løsningen.

Han mener modsat FOA ikke, at manglen på fuldtidsansatte i den kommunale ældrepleje kan løses ved, at kommunerne blot slår flere stillinger op. - Der er ikke noget quickfix her. Problemet er ikke løst ved bare at slå flere stillinger op. Det bunder i virkeligheden i en fastgroet deltidskultur. - Vi har oplevelsen af, at mange medarbejdere på det her område ønsker at arbejde på deltid. Risikoen for kommunerne, hvis de blot slår stillinger op, er, at de ikke bliver søgt, siger Michael Ziegler. 28 procent af de social- og sundhedsstillinger, der sidste år blev slået op i kommunerne, var på fuldtid.

I 2019 var det kun 18 procent. Det viser tal, som FOA har hentet fra Fagbevægelsens Hovedorganisation. Michael Ziegler påpeger, at kommunerne sammen med fagforbundet allerede er i gang med et arbejde om at ændre den såkaldte deltidskultur.

Derfor ærgrer appellen fra FOA ham. - Det, der skal til, er det, vi har gjort. Vi er blevet enige om en fælles indsats ved overenskomstforhandlingerne, siger han. - Det er et fælles projekt, vi har aftalt og er i gang med. Ude i den enkelte kommune og arbejdsplads arbejder vi allerede med, hvordan vi kan få flere op i tid. Både ved at udfordre vagtplanlægningen og kulturen derude. - Vi kan allerede se på de tal, der er, at det går den rigtige vej. Men erkendelsen er, at det ikke er nemt. Derfor ærgrer det mig, at der nu kommer en kritik, siger han.

Indsatsen med at få flere medarbejdere på fuldtid finder sted i 26 kommuner, og erfaringerne senere skal udbredes, fortæller Michael Ziegler.

