Færre og færre lægger næsebor til lyntest i hele landet

Her fortæller pressechef Trine Baadsgaard, at Copenhagen Medical har mærket en ”nedadgående trend, som har været i gang siden jul”.

Sådan lyder det fra de virksomheder, der står for indsatsen i de forskellige regioner.

- Omvendt skal mange på vinterferie og skal have en test inden. Vi oplever stadig, at folk tager test af sikkerhedsmæssige grunde. Så vi holder øje med det og følger udviklingen.

- Nu er restriktionerne ophævet, og det er spændende, hvad det betyder for testaktiviteten. Vi ved det faktisk ikke, men vi regner med, at der ikke er så mange, der skal testes.

Hun fortæller, at de spændt følger udviklingen over de kommende uger.

- På de allertravleste dage inden jul testede vi omkring 100.000. Her i januar har det været omkring 50.000-60.000.

Her var de oppe på omkring 55.000 test om dagen.

Også Brian Rosenberg, der er administrerende direktør i Carelink, som lyntester i Region Syddanmark, fortæller, at deres testindsats toppede omkring jul og nytår.

- Falder den til et ubetydeligt niveau, bliver vi formentlig sagt op. Men der er også en vinterferie, der står for døren, og mange skal på ski. Så det hele er lidt usikkert lige nu, siger han.

Hos Falck, som lyntester i de tre resterende regioner - Sjælland, Nordjylland og Midtjylland - holder testaktiviteten sig på et nogenlunde stabilt niveau.

- Fra uge 49 har vi testet mange og toppede i uge 3 i år med omkring 720.000. Så så vi et fald i sidste uge og også i denne uge, men vi tester stadig over 50.000 i døgnet, fortæller ambulancedirektør Jørgen Mieritz.

Hvordan testaktiviteten vil udvikle sig er svært at sige, mener han.

- Vi forventede, at det ville falde, men vi ser stadig, at mange testes hver dag, og smitteprocenten er rigtig høj. Så vi forventer da, at der vil komme mange i den kommende tid.