»Vi klarer den nok, men det er da lige til kanten.«

Per Rasmussen fik sig en slem overraskelse, da varmeregningen for 1. kvartal i år for nylig tikkede ind.

7.278,33 kr. lød den på. Næsten en fordobling i forhold til det normale.

Per Rasmussen og hans hustru på henholdsvis 83 og 84 år har i mange år boet på landet, men for tre år siden flyttede de i et rækkehus på 114 kvadratmeter i Grenaa.