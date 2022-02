2761 personer har fået bøde for manglende coronapas i tog

Han fortæller dog, at antallet af personer, der skal betale en bøde for manglende coronapas, vil være en del lavere.

Det skyldes, at kontrolafgiften kan refunderes for nogle rejsende. Det kan den, hvis passageren inden for 14 dage har været smittet og derfor ikke har haft gyldigt coronapas.

Muligheden for dispensation gælder rejser til og fra arbejde og uddannelsessted, hvis uddannelsessted eller arbejdsgiver godkender disse rejser.

- Der er noget behandlingstid, så vi forventer, at antallet af kontrolafgifter i hvert fald kommer under 2000, når det hele er gjort op, siger Tony Bispeskov.