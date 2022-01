Kirker bruger vetoret til at modarbejde vindmølleprojekter

Mens borgere og virksomheder har almindelig høringsret, kan kirkens stift ifølge planloven nedlægge veto mod kommunale projekter, hvis en kongelig bygningsinspektør har skønnet, at det kan forstyrre udsynet til eller fra kirken.

I de ti tilfælde har der været mellem 1,5 og 4,5 kilometer mellem de planlagt vindmøller og den pågældende kirke.

Det vækker harme i både blå og rød blok, at kirkerne har den magt.

- Det er for vidtgående, at kirkerne har vetoret over for opførelsen af vindmøller, siger Carsten Kissmeyer, der er Venstres energiordfører, til Information.