Karen Hækkerup stopper som generalsekretær i Unicef

- Jeg er stolt af de resultater, vi har opnået; tredoblingen af vores økonomiske resultat til gavn for de mest udsatte børn i verden, men også af de mere interne strukturelle organisationsændringer jeg har været med til at gennemføre, både i Unicef Danmark og internationalt, siger Karen Hækkerup i pressemeddelelsen.

Karen Hækkerup stopper som generalsekretær for børneorganisationen Unicef Danmark.

- Tiden er nu kommet til, at jeg skal tage hul på et nyt kapitel.

Hvad det nye kapitel er, fremgår ikke af pressemeddelelsen.

47-årige Karen Hækkerup var medlem af Folketinget for Socialdemokratiet fra 2005 til 2014.

Hun har både været social- og integrationsminister, fødevareminister og justitsminister - alle under Helle Thorning-Schmidts regeringer.

I 2014 forlod Karen Hækkerup posten som justitsminister for at blive direktør i interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer. Her sad hun i direktørstolen frem til 2018.