Antallet af stormskader stiger - men er lavere end forventet

Rasmus Ruby-Johansen, der er skadedirektør i Topdanmark, fortæller, at selskabet fredag skrev ud til 100.000 med gode råd om, hvordan man bør sikre sit hjem inden stormen - eksempelvis at spænde løse genstande fast.

Han fortæller, at man formentlig har undgået skader på den baggrund.

Mandag morgen havde de to selskaber modtaget omkring 2500 anmeldelser.

Og begge selskaber forventer, at antallet af skader vil stige frem til fredag, hvor man regner med at have et fuldt overblik over antallet af skader.

For Topdanmarks vedkommende relaterer stort set alle skader sig til stormen, mens få skader relaterer sig til nedbør:

- Det handler især om, at der er fløjet tagsten af, vinduer er gået i stykker, eller at blæsten har fået fat i løse genstande og blæst dem ind i huset.

Stormen Malik, der for alvor ramte Danmark lørdag, blev en klasse 2-storm ifølge DMI.

Det er den første storm på stormlisten siden december 2016, hvor stormen Urd ramte Danmark.