Jyllands-Postens udsendte reporter i Nordjylland mødte tidligt søndag morgen Bent Petersen. Han har en vognmandsforretning i Hirtshals og havde ved midnatstid kørt rundt i byen og på havnen for at se, om der var sket skader.

Nord- og Vestjylland er nogle af de steder, hvor det ifølge DMI har blæst mest lørdag aften og natten til søndag. Et vindstød på 40 meter i sekundet ved Hanstholm er det hidtil højeste, DMI har målt under stormen.

Selv om stormen er på vej til at stilne af de fleste steder i landet, venter den næste udfordring. I hvert fald for dem, der bor tæt på kysterne og de indre farvande.

Vandstanden ventes nemlig at stige markant flere steder som følge af stormen, og DMI har siden lørdag udvidet sit varsel, så der er meldinger om »meget farligt vejr« både på Nordsjællands kyst, i Isefjord, Roskilde Fjord, ved Nordfyns kyst og i Odense Fjord.

Ved Nordsjællands kyst, Isefjord og Roskilde Fjord ventes vandstaden at stige mellem 1,6 til 1,9 meter over normalen, mens det ved Nordfyns kyst og Odense Fjord ventes at stige mellem 1,5 til 1,8 meter over normal vandstand.

På Sjælland gælder varslet fra kl. 01 natten til søndag og frem til mandag morgen kl. 5. På Fyn gælder det fra kl. 5 søndag morgen til kl. 23 søndag aften.

Allerede lørdag var arbejdet med at forberede sig på vand masserne i gang i flere af de byer, der ligger ud til de pågældende kyster og fjorde.