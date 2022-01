Det viser nye tal fra politiet over antallet af anmeldelser i straffesager, som omfatter overtrædelse af både straffeloven, færdselsloven og andre særlove.

2021 har på papiret været et år, hvor historisk få danskere har anmeldt forbrydelser.

Til gengæld har vi set, at folk, som plejer at feste i byen, har rykket festen hjem i en lejlighed og er kommet op at slås der.