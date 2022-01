Hvert fjerde barn og ung mellem 9 og 17 år har inden for det seneste år oplevet at blive kontaktet af en voksen, de ikke kender.

Det fremgår af en undersøgelse om børn og unges oplevelser med digitale krænkelser, Rambøll har lavet for Red Barnet.

Af dem, som havde oplevet at blive kontaktet af en fremmed voksen, svarer 44 pct. at de ikke ved, hvad den voksne ville, da de ignorerede henvendelsen, mens 25 pct. angiver, at den voksne ville snakke eller chatte.