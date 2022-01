Da granatchokket ramte 3F

For landets 3F’ere har den seneste uge været træls. Faktisk »utrolig træls«, som er de ord, et jysk hovedbestyrelsesmedlem bruger til at beskrive situationen i landets største fagforening, efter at afdækningen af opsigtsvækkende private forhold har tvunget den populære forbundsformand Per Christensen til at trække sig.

Topfolk i 3F’s hovedkvarter i Kampmannsgade i det indre København fortæller i disse dage om et hus i ”granatchok”. Den samme formulering går igen hos afde