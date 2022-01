Mange danskere drog sandsynligvis et lettelsens suk, da Epidemikommissionen tirsdag meddelte, at den mener, at covid-19 fra den 5. februar ikke længere bør betegnes som en samfundskritisk sygdom – og at alle restriktioner bør ophæves.

Men i de to fagforeninger Foa og Bupl er der bekymrede miner at spore.

»Det har været to virkelig hårde år med mange omstillinger, så som så mange andre glæder vi os virkelig til at lægge corona bag os. Men vi er simpelthen så b