29/01/2022 KL. 06:00

Jurister: Dansk masseovervågning er i strid med menneskerettighederne

Førende jurister vurderer, at to domme fra menneskerettighedsdomstolen kan få betydning for Danmark og den måde, Forsvarets Efterretningstjeneste indhenter efterretningsoplysninger på.