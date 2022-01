Jakkesættet var skarpt som sædvanligt, men Morten Messerschmidt gav den som en blød chef, da han tirsdag havde første arbejdsdag på Christiansborg efter valget som Dansk Folkepartis formand.

Ved at inddrage alle vil han forsøge at skabe ro i partiet, hvor striden stadig rumler, og hvor det er uvist, om han har et flertal i folketingsgruppen bag sig. Et muligt eksplosivt punkt er, hvilken rolle han vil give partistifter Pia Kjærsgaard. Hun støttede ham i formandsvalgkampe