SSI: Flokimmunitet er muligt inden for de næste uger

Hvis Danmark opnår såkaldt flokimmunitet, vil den ikke vare ved, siger SSI. For immuniteten er ikke livsvarig.

Statens Serum Institut (SSI) forventer, at Danmark kan opnå såkaldt befolkningsimmunitet over for coronavirus inden for de næste uger. Det siger Tyra Grove Krause, faglig direktør i SSI, i en skriftlig kommentar til TV 2. Forklaringen er både, at der i øjeblikket er udbredt coronasmitte i samfundet, men også at der er en omfattende vaccinationstilslutning.

Det vil ifølge Tyra Grove Krause medføre, at smittetallene falder, fordi det bliver sværere for virusset at finde personer, det kan inficere. Meldingen fra SSI kommer, efter at Verdenssundhedsorganisationen, WHO, søndag meddelte, at 60 procent af befolkningen i Europa kan blive smittet med corona inden marts. Sker det, kan det medføre ”flere uger og måneder” med ”global immunitet”, når først bølgen af smitte med coronavarianten omikron aftager. Det sagde Hans Kluge, direktør for den europæiske afdeling af WHO, i et interview med det franske nyhedsbureau AFP.

Tyra Grove Krause siger ikke, hvor længe SSI vurderer, at en eventuel befolkningsimmunitet vil vare ved. Hun understreger dog, at den vil forsvinde igen. For hverken immunitet efter vaccination eller smitte er livsvarig, som det er tilfældet med andre sygdomme. - Det betyder, at virus ikke forsvinder og vil kunne give nye bølger, når der er tilstrækkeligt med modtagelige i befolkningen, og betingelserne for smitte er bedre, som for eksempel i vinterhalvåret, siger Tyra Grove Krause til TV 2. Samtidig kan der ifølge SSI komme nye varianter af coronavirus. Det kan i så fald betyde, at det bliver relevant at give et fjerde stik med en vaccine mod coronavirus.

Omikronvarianten blev første gang registreret i Danmark i slutningen af november. Siden dagene op til jul har varianten udgjort størstedelen af alle nye coronatilfælde i Danmark.

Varianten vurderes at være bedre til at bryde igennem immunitet fra vaccination eller tidligere coronasmitte end for eksempel deltavarianten, der inden da var den dominerende variant.

/ritzau/