Fremover kan den smittede ophæve isolationen, når symptomerne er væk, og smittede uden symptomer skal ikke isolere sig i syv dage, men kun fire dage, mens de såkaldte husstandskontakter helt slipper for at blive inden for hjemmets fire vægge, hvis de altså ikke er testet positive.

Argumentet for at slanke isolationsreglerne betragteligt er ifølge vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst, at med over 40.000 nye smittede dagligt rammer de omfattende krav om isolation en lang række samfundsfunktioner.

»Der skal være en balance mellem den situation vi står i, og de anbefalinger vi har. Den senere tids markante stigning i antallet af smittede har haft store konsekvenser for samfundet. Virkelig mange mennesker har måttet selvisolere sig, og mange arbejdspladser har haft meget svært ved at fungere. Samtidig vurderer vi, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at lempe på vores anbefalinger, fordi vi har så høj immunitet i befolkningen, og fordi vi har beskyttet dem, der er i øget risiko for at blive alvorligt syge,« siger hun.

Er man testet positiv, men ikke har symptomer, skal man isolere sig i fire dage, efter at man har fået det positive pcr-svar. Desuden skal den smittedes nære husstandskontakter ikke længere isolere sig, medmindre de får symptomer. De skal derimod tage en lyntest eller pcr-test tre døgn, efter at den smittede i husstanden blev testet positiv.

»Med den øgede samfundssmitte er det vigtigt, at vi passer ekstra godt på den del af befolkningen, som er i øget risiko. Lige nu er smitten blandt befolkningen over 65 år let faldende, hvilket formentlig både skyldes revaccination, og at de passer godt på sig selv,« siger hun.

Færre alvorlig tilfælde

I følge en ny risikovurdering fra Epidemikommissionen forventer styrelsen flere indlagte i den kommende tid, fordi samfundsmitten er så udbredt. Men mellem 30 og 40 pct. af de indlagte, der har en positiv test, vil ikke være indlagt på grund af covid-19. Samtidig forventer styrelsen, at antallet af personer, der indlægges med behandlingskrævende covid-19, vil være stabilt til let faldende i den kommende uge.

Hos både Dansk Industri og Dansk Erhverv glæder man sig over de nye regler. Erhvervslivet har presset på for at lempe reglerne, så personer uden symptomer ikke er i isolation i en uge eller mere.

»Det er en rigtig god nyhed, at isolationsreglerne nu bliver lempet. Den høje smitte rammer alle dele af arbejdsmarkedet i øjeblikket,« siger adm. direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen. Han peger på, at over de seneste syv dage er godt 266.600 personer blevet testet positiv for covid-19 ved en pcr-test. Dansk Erhvervs beregninger viser, at det er cirka 130.000 beskæftigede, som i øjeblikket er smittet med corona.

»Så mange virksomheder og det offentlige er altså presset, og derfor har vi anbefalet at justere isolationsreglerne, og det er både rigtigt og nødvendigt, at det nu sker,« siger Brian Mikkelsen.

Også Eskild Petersen, professor emiritus i infektionssygdomme på Aarhus Universitet, bakker op om de lempede isolationskrav.

»Det lyder overordnet set rigtig fornuftigt, for vi har udbredt smitte i samfundet, så derfor giver de stramme isolationsregler ikke rigtig nogen mening længere. Vi har et svagt håb om, at smittetallene snart er ved at nå deres højdepunkt nu her, hvor vi har ligget på 40.000-45.000 nye smittede de seneste tre-fire dage,« siger Eskild Petersen og understreger, at indlæggelsestallene fortsat vil stige i ca. 14 dage, efter at antallet af daglige smittetilfælde har toppet.

»Men det er svært at finde argumenter for at have stramme restriktioner for at stoppe smittespredningen i samfundet på et tidspunkt, hvor der er enormt meget smitte,« lyder det.