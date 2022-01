Danmark har gennem to år med coronapandemi brugt flere milliarder kr. på at lyn-og pcr-teste. Og ikke mindst i de seneste måneder, hvor smittetallene med omikronvariantens indtog er steget til nye højder, har det kostet samfundet dyrt at holde de smittede uden sygdomssymptomer borte fra arbejdsmarkedet med karantæne-og isolationskrav.

Epidemiolog og afdelingsdirektør Shabir Madhi ved Witwatersrand University i Johannesburg mener ligesom flere andre eksperter, som det norske medie VG har talt med, at karantæne og test alligevel ikke kan forhindre, at omikron breder sig som en steppebrand. Og desuden giver det heller ikke mening, når man nu kan konstatere, at omikronvarianten ikke overbelaster hospitalerne.

»Der er absolut ingen grund til at have nogen, der er asymptomatiske i isolation. Og endnu mindre grund til at have folk, der er i kontakt med smittede, i karantæne. Vi er nødt til at ændre den måde, vi ser på virussen, og vi skal se på, hvad meningen med at teste er. Hvis du ikke forsøger at fjerne virussen, er der meget ringe grund til at teste folk,« siger Shabir Madhi, der mener, at det er omsonst, når smitten alligevel er overalt - og det man fanger, er en lille brøkdel.

Det amerikanske forskningsinstitut Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) antager ifølge VG i en ny rapport, at europæiske lande opdager 10-20 pct. af omikron-tilfældene. Det vil sige, at antallet af asymptomatiske, eller mørketal med andre ord, er omkring 80-90 pct. Forskningsinstituttet konkluderer derfor, at det er praktisk talt umuligt at stoppe spredningen af omikron gennem infektionsopsporing, testning og foranstaltninger. Det har de baseret på tal fra undersøgelser i bl.a. Sydafrika: