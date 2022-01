Forsvaret har overdraget døde pirater til nigerianske myndigheder

Efter to måneder i et kølerum på den danske fregat ”Esbern Snare” er ligene af fire formodede pirater, der blev dræbt i en skudveksling med danske specialstyrker i Guineabugten, fredag blevet overdraget til de nigerianske myndigheder.

”Esbern Snare” havde fået diplomatisk tilladelse til at sejle ind i nigeriansk farvand for at overdrage de fire døde mænd til repræsentanter for de nigerianske myndigheder.

Overdragelsen af de fire døde mænd forløb planmæssigt. Med to af fregattens gummibåde blev de overført til et nigeriansk fartøj, som de kom om bord i via en luge på agterdækket.

Herefter blev dokumenter for overlevering underskrevet og afleveret, og ”Esbern Snare” forlod igen nigeriansk territorialfarvand.

I forbindelse med skudvekslingen den 24. november blev fire andre mænd anholdt.