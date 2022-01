Fra skrivebordet og ud på rød stue.

Manglen på hænder i daginstitutionerne er nu så udtalt, at flere kommuner – herunder de store hovedstadskommuner København og Frederiksberg – nu må fylde hullerne i den pædagogiske vagtplan med administrative medarbejdere.

Det får nu kommunernes forening, KL, til at rette en skrap kritik af de nuværende krav til mennesker, som er testet positiv for corona – og typisk også resten af deres husstand – om at isolere sig derhjem