Den nye variant, omikron, har vist sig at være mere ven end fjende. Sammen med vaccinerne mod covid-19 er den en helt afgørende årsag til, at sygehusene med et smittetal på over 40.000 ikke for længst er gået i knæ. For omikron fører til færre indlæggelser end den tidligere dominerende deltavariant, bekræfter et nyt dansk studie fra SSI.