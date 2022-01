Endnu har ingen minkavlere søgt om at genåbne

Der er foreløbigt intet, der tyder på, at minkavl for alvor igen bliver aktuelt i Danmark. Det er midlertidigt forbudt at opdrætte mink, og har været det siden millioner af mink blev slået ned i vinteren 2020 af frygt for mutation af coronavirus. Det skal være muligt fra næste år, men endnu er der ingen minkavlere, der har søgt om at få støtte til det.

- Den voldsomme nedlukning af hele erhvervet for halvandet år siden betyder, at det er næsten umuligt at starte igen. - Vi havde verdens bedste mink i Danmark, og det har taget generationer at komme langt foran resten af verden. Når man bliver lukket ned i to år minimum, så er det endnu sværere at starte op igen, siger Tage Pedersen, formand for minkavlerne. Den samlede pris for minkerstatningen kan blive op mod 19 milliarder kroner. Torsdag har minkavlerne haft en måned, hvor de kunne søge erstatning for en permanent nedlukning eller om en dvaleordning, hvor de kan genopstå i fremtiden.

Foreløbig har 261 minkvirksomheder søgt om permanent nedlukning ud af de i alt 1060 bedrifter, der var i Danmark i 2019. Det svarer til omtrent hver fjerde. Ingen har søgt om dvalekompensation, oplyser Fødevarestyrelsen til Ritzau. De har frem til 1. april til at søge. Foruden ønsket om at stoppe kan det kan skyldes flere ting. Såsom at de først skal have orden i papirerne, eller at de venter på at se, hvad andre bedrifter er værd, når taksatorernes vurderinger kommer efter marts. Det sidste tvivler Tage Pedersen dog på. - Der kommer ikke nogen værdiansættelse i marts. De begynder at kigge på det til marts, men de vil først være færdig først på sommeren, siger Tage Pedersen.

Taksatorerne vil for eksempel se på, hvor mange dyr bedrifterne havde, den typiske pris på deres skind og standen på bygninger og maskiner. De fleste avlere ventes at få en større erstatning, end de har gæld. Tage Pedersen tror dog ikke på, at mere end en eller to håndfulde vil søge om at lægge bedriften i dvale for at genåbne senere. Han vil ikke selv og ved endnu ikke, hvad han skal lave i stedet. - Man skal købe nye avlsdyr, som er langt dårligere kvalitet end dem, vi havde, og hele følgeindustrien er væk. Det bliver som at være pioner igen, hvis man skal starte, siger han. Siden det blev midlertidigt ulovligt forrige år, er styrelsen stødt på to ulovlige minkbesætninger på i alt 350 dyr. Det kan straffes med en bøde eller fængsel i op til seks måneder. Statens Serum Institut (SSI) vurderer fortsat, at hold af mink i Danmark kan medføre en sundhedsrisiko af ”ukendt størrelse”. Fødevareminister Rasmus Prehn (S) har oplyst, at man i løbet af foråret 2022 vil vurdere, om man kan genoptage minkavl i 2023.

