19/01/2022 KL. 16:20

Fynske køer ramt af giftige fluorstoffer: »Vores bekymringer er ikke stedt til hvile«

En professor i miljømedicin mener, at myndighederne må spænde et bredere net ud for at identificere forurenede arealer, der kan udgøre en sundhedsrisiko.