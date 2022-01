Kun nogle patienter får gavn af genindført behandlingsgaranti

Der vil fortsat være patienter, der må vente længe på behandling, selvom der igen fra på fredag er garanti for enten behandling eller en plan for udredning inden for 30 dage. Regeringen genindfører garantien, fordi antallet af indlagte ikke er steget så meget som frygtet trods rekordhøje smittetal med coronavirus.

Formanden for regionerne, der driver sygehusene, kalder beslutningen for fornuftig, selv om der ikke er udsigt til, at garantien på de 30 dage kan overholdes. - Der er vi ikke på nuværende tidspunkt. Der vil stadig skulle ske en sundhedsfaglig prioritering, siger Stephanie Lose (V), der er formand for Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Syddanmark. Men det afgørende er, at man som følge af behandlingsgarantien har ret til at få behandling på et privathospital, lyder det. - Hvis man er patient i det offentlige sundhedsvæsen, og man ikke er akut eller livskritisk syg, så vil der stadig være mange, der oplever, at der er lang ventetid. Desværre.

- Men for de patienter betyder genindførelsen af garantien, at de har ret til at få afsøgt, om der er et relevant tilbud til dem på privathospitalerne. På den måde sikrer vi, at vi bruger al den private kapacitet, siger Stephanie Lose. - Det betyder desværre ikke, at der vil være et relevant tilbud til alle. Men der vil være en række patienter, som kan få hjælp på den måde, tilføjer hun. Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke, mener, at genindførslen af udredningsgarantien kommer på et paradoksalt tidspunkt. Smittetallene er rekordhøje, og meget personale på sygehusene er smittet med corona. Hun mener, at man burde have taget bestik af situationen i løbet af den kommende uge og have truffet en beslutning derefter.

I organisationen Danske Patienter er formand Klaus Lunding helt med på, at sygehusene fortsat er pressede, men han synes, at det er godt, at patienterne nu får mulighed for at gøre brug af det private.

Men garantien gælder fra fredag for nyhenviste patienter, pointerer han. - Den største udfordring ligger i, hvad regionerne har tænkt sig at stille op med alle de patienter, som allerede nu venter på en behandling og har smerter og nedsat livskvalitet. Hvad vil man gøre ved den pukkel, der er opstået, og hvilke rettigheder har de patienter, spørger han.

