Ekspert i familieret advarer: »Man kan ikke aftale sig ud af et faderskab«

Han anerkender dog, at livet kan være kompliceret, og at der kan være andre forhold, den enkelte vægter højere end juraen, og at der derfor kan være mange forskellige måder at få børn på.

Frank Høgholm Pedersen, adjunkt i familieret og reproduktivret på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet, advarer ud fra en juridisk vinkel mod, at kvinder og mænd går uden om de etablerede fertilitetsklinikker og sædbanker og selv arrangerer donation af sæd via grupper på Facebook.

»Nej. Er man sæddonor uden for kliniksystemet, kan man blive udlagt som far, og det kan parterne ikke aftale sig ud af.«

»Men jeg vil fraråde, at man finder en sæddonor på den måde, for det kan give nogle problemer. Manden risikerer at blive udlagt til at være far, så han skal betale børnepenge, og barnet får arveret efter ham. Og kvinden risikerer, at han senere vil anerkendes som far og have samvær med barnet.«

»Ja, man kan godt lave en aftale om forældremyndigheden, men aftaler, der er indgået før barnets fødsel, er ikke gyldige. Hvis den ene fortryder, kan vedkommende bede om at få en anden aftale og evt. bede Familieretshuset om at komme med en afgørelse, og hvis myndighederne skønner, at det er godt for barnet, at det får samvær med faren, er der mulighed for, at han vil få det.«

»Fordelingen af forældremyndighed og samvær vil være et separat spørgsmål i den konkrete sag, som jeg ikke kan tage stilling til, ud fra de oplysninger jeg har her. Men ud fra denne sag tænker jeg, at det er væsentligt at være opmærksom på, at vi har forskellige former for sæddonation, også ved fertilitetsklinikkerne, herunder også en mulighed for, at en mand kan være åben donor og blive anerkendt som far.«

Vil det sige, at sæddonoren kan fortryde det, der fremgår af kontrakten og forlange at få en samværsordning, og hun kan fortryde og kræve at få børnepenge?

I Danmark må håndtering af væv og celler – herunder sæd – ifølge vævsloven kun ske med tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilladelsen kræves bl.a. af hensyn til sikkerhed og sundhed for modtageren af sæddonationen og de babyer, der kan blive resultatet af en privat aftale om donation uden om systemerne.

»Jeg har et brændende ønske om at få et barn og vil sætte stor pris på, hvis der er nogen herinde, der kan hjælpe med det. Det skal foregå uden berøring og sex,« lyder det f.eks. fra en kvinde.

Hun forklarer, at hensigten med reglerne bl.a. er at sikre kvalitet og sikkerhed, bl.a. at teste sæden for f.eks. hiv, men også at sikre, at antallet af graviditeter fra én donor holdes inden for de 12, som loven siger.

Derudover er der reglerne om faderskab, hvis kvinderne ønsker at være solomor uden en juridisk far, og sæddonorerne ikke ønsker at påtage sig et juridisk faderskab.