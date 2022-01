Den 24. april 2018 gik den i dag 27-årige mand, der er tiltalt for at planlægge et eller flere skoleskyderier, rundt på gangene på Aarhus Statsgymnasium. Han kiggede på eleverne og dannede sig et overblik over, hvordan skolen så ud. Han gik ikke ind i klasselokalerne, men så flere elever, der sad og arbejdede på skolens bibliotek.