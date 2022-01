Efterskoler bøvler med hjemsendelser på grund af smitte

En del efterskoler har været nødt til at hjemsende elever på grund af coronasmitte, efter at eleverne vendte tilbage på skolerne 9. januar.

JydskeVestkysten skriver eksempelvis, at der på Rejsby Europæiske Efterskole mandag formiddag var 50 personer blandt lærere og elever, der var testet positiv for coronavirus.

Reglerne for efterskoler betyder, at hvis en elev tester positiv for coronavirus, skal elevens nære kontakter - eksempelvis værelseskammerater - også hjemsendes, fordi de betragtes som nære kontakter.

Derudover opfordres efterskolerne til at teste eleverne for coronavirus to gange om ugen.

Selv om efterskolerne bøvler med hjemsendelserne, mener Torben Vind Rasmussen, at reglerne er fornuftige.

- Når sundhedsmyndighederne er trygge ved, at det er den måde, vi gør det på, er jeg egentlig tryg ved det, siger han, og udtrykker samtidig forståelse for den frustration, der er på mange efterskoler.

Han siger, at reglerne er gode, fordi det kan være svært for den enkelte efterskole at finde ud af, hvornår smitten på skolen er så omfattende, at skolen skal lukke helt.